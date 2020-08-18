嬰兒的肌膚總是澎潤滑嫩，因此，擁有細緻飽滿的嬰兒肌是每位保養控追求的目標。但隨著年齡增長，就算嘗試了許多高科技抗老保養品，但肌膚就是顯得鬆垮、疲憊、粗糙，原因很可能就是沒有用到對症下藥的保養品！

AVON雅芳全球護膚研究中心歷時多年專研肌膚老化問題，解鎖嬰兒特彈肌的關鍵就在「彈力因子」，推出高濃度的「ANEW新活特彈安瓶」，內含AVON雅芳獨家專利—玻提諾（PROTINOL™），持續使用有助於找回肌膚彈力。

彈力因子主要的作用是支撐肌膚彈力，主要有兩種：彈力因子I與彈力因子III，彈力因子III的作用就像撐起肌膚彈力的彈簧，而彈力因子I則是穩固彈簧的彈力螺絲。嬰兒時期，彈力因子I和III的比例相當，所以嬰兒的肌膚便顯得特別柔嫩澎彈。但隨年紀增長，彈力因子III與彈力因子I的比例明顯失衡，也就是造成肌膚內的彈簧不穩固、螺絲也栓不緊，肌膚就會逐漸失去彈力、鬆弛和老化的紋路。

AVON雅芳新活特彈安瓶能幫助維持彈力因子I和III，展現澎潤肌膚。（圖／品牌提供）

為維持妳的年輕並對抗肌膚老化，AVON雅芳全球護膚研發中心首創開發出獨家專利成分—玻提諾（PROTINOL™），並委託英國曼徹斯特大學進行測試，AVON雅芳全球護膚研究中心首席研發科學總監Anthony Gonzalez強調：「AVON雅芳始終引領護膚保養的潮流。玻提諾（PROTINOL™）是近10年來最激動人心的研究之一，鎖定嬰兒肌膚中的彈力因子III，使其與彈力因子I達到平衡，確實是開創性的新發現，7天就能看到效果，真的非常令人驚艷。」而英國曼徹斯特大學皮膚科學權威Dr. Ardeshir Bayat也進一步見證指出：「我第一次知道居然有這麼強大的護膚成分，能夠活化肌膚，並穩固彈力因子I與彈力因子III之間的平衡，真的是肌膚抗老研究的重大發現。」

快節奏時代，消費者追求速效有感，不論是日本近年流行的、敷一片就能兼顧洗臉、保養、保溼的早安面膜，還是韓妞們人手一瓶必備的保養安瓶，都證明大家對保養快、狠、準的渴望，因此，主打急救膚況、立即見效的安瓶保養，不論在專櫃還是開架都持續發燒，AVON呼應消費者的美麗需求，推出含有最高濃度玻提諾（PROTINOL™）的新活特彈安瓶，使用1天感到柔嫩，使用3天感到澎彈，連續使用7天感覺緊彈，肌膚更加緊實彈潤，實現彈力美肌的目標。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/8/27

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