義大利街潮品牌Kappa Taiwan宣布推出偶像女團養成節目《菱格世代DD52》聯名系列服飾！一直以來Kappa不斷在各領域發掘有潛力的明日之星，而這個讓人人有機會嶄露頭角的精神，也與今年華語娛樂圈最受矚目的菱格世代DD52不謀而合，開播以來為華語娛樂圈注入活水，多達104位青春女孩的精彩演出更是讓重量級導師潘瑋柏、楊丞琳與飛行導師們每每在評分時傷透腦筋。

Kappa X DD52聯名系列 以節目的撲克牌花色為靈感，除了代表正選的風暴黑桃、烈焰之心、雪鑽石、粉紅梅花外，把握時機等待成為正選的鬼牌組當然也少不了，全系列包含：各隊兩款潮流T-Shirt、各隊潮流棒球帽、潮流漁夫帽、應援巾與精美可愛的棒球帽造型零錢包。除了將各隊精神融入，本次聯名不只是應援，雙方設計時更著重在日常的搭配實穿性，有了Kappa的潮味加持，經典Banda串標也融合了DD52元素，讓粉絲除了收藏更能在日常穿出自我的街頭潮流感！

OverSize戰隊Banda潮T。（圖／品牌提供）

OverSize戰隊彩色潮T。（圖／品牌提供）

Kappa X DD52聯名全系列於線上全面開賣，即日起至9/13更進駐台北微風南山開設聯名快閃店，想體驗Kappa經典潮流與華語新星菱格世代DD52擦出的精彩火花嗎？快入手Kappa期間限定販售聯名系列並每周鎖定菱格世代DD52！

立體電繡潮帽。（圖／品牌提供）

街潮漁夫帽。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ Kappa X DD52聯名潮流漁夫帽*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/27

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