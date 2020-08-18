人氣女星趙薇日前於個人社群媒體發布貼文並搶先穿搭FENDI早秋20系列時裝，全套藍色格紋絲質襯衫搭配FENDI藍色格紋絲質長裙，柔軟又帶點光澤的布料，圓弧領以及宮廷袖設計，讓有「女強人」之姿的趙薇增添一抹清新飄逸感。雙腳則搭配 FENDI 白色皮革造型長靴，硬挺材質也平衡了整體視覺，更提顯本季二元精神，柔美廓型搭配硬挺材質，創造出帥氣與優雅兼具的樣貌。

同時，讓人眼睛為之一亮的是趙薇手持的 Peekaboo ISeeU Medium 皮革包款，是FENDI一直以來的經典款式，在雋永的設計之旅中，Peekaboo ISeeU 以全新極具現代摩登質感的輪廓線條亮相，更值得期待的是，這款 Medium 款式可以更換內袋口袋皮革並燙印個人姓名縮寫，而設計的巧妙之處在於，若是將內袋口袋拆卸下來，亦可成為輕巧的手拿包 !

趙薇、高貴妃搶搭FENDI早秋經典皮革包 優雅演繹柔美帥氣二元精神（圖／品牌提供）

趙薇、高貴妃搶搭FENDI早秋經典皮革包 優雅演繹柔美帥氣二元精神（圖／品牌提供）

另外，身為 FENDI 好友的「高貴妃」譚卓，同樣以一身早秋系列時裝搭配本季亮點 Peekaboo ISeeU Medium 白色包款，在象徵女性柔美的朦朧鏡頭下，以其烱明眼神及姿態展現女性力與美兼具的一面。

趙薇、高貴妃搶搭FENDI早秋經典皮革包 優雅演繹柔美帥氣二元精神（圖／品牌提供）