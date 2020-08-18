表壇最受矚目的獨立製表大師Romain Gauthier，為慶祝品牌創立十五周年慶，特別選擇他最引以為傲的Insight Micro-Rotor自動上鍊系列推出鏤空訂製表，有鉑金、紅金與碳陽離子 (Carbonium)等多種材質可供選擇，不會量產，僅接受訂製，為奢華無極限下了最佳註解。

獨立製表師Romain Gauthier是個機械天才，他所打造的機芯不僅品質優異穩定，且兼具品味與美感，2011年香奈兒集團更是慧眼識英雄投資入股Romain Gauthier，迄今香奈兒旗下腕表的機芯有八成左右的零件是由Romain Gauthier負責生產，而他個人設計的Logical One水平芝麻鍊腕表更於2013年拿下日內瓦鐘表大賞最佳男性複雜功能腕表大獎，更加奠定他在表壇的大師級地位。

即起登台展出的Insight Micro-Rotor鏤空表，則是Romain Gauthier另一個得意作品，採用他在2017年打造的首款自動機芯，表橋與機板採用極為輕盈的原鈦，儘管鈦金屬十分堅硬，仍堅持手工打磨，光是手工倒角裝飾就需耗時250個小時，為了讓人們可清楚看到打工打磨拋光的完美細節，2020年新款Insight Micro-Rotor鏤空表融入鏤空時尚元素，讓美麗機芯得以一覽無遺。

獨立製表大師Romain Gauthier年度力作Insight Micro-Rotor鏤空表來台，碳陽離子款約538萬，僅接受訂製。（瑞博品提供）

除了精湛工藝，Insight Micro-Rotor鏤空表首度採用碳陽離子 (Carbonium )材質，具備輕盈、結構強韌等特性，美麗的碳纖維紋理引人注目，目前Insight Micro-Rotor鏤空表僅接受訂製，有自行選擇材質、鑲嵌珠寶，並可刻上名字縮寫，預定半年才能交貨。