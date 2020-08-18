不知不覺下周就已經是七夕的來臨，不妨趁著今年拿到振興三倍券的同時，提高預算去買一份更好的禮物給伴侶，在今年嚴峻的環境中互相慰勞一下，Global Mall就祭出3大提案，從送禮、驚喜活動到甜蜜甜點一應俱全，搭配三倍券、動滋券還能享優惠；京站則推出一系列手作課程，打造獨一無二的定情禮身；統一時代百貨台北店就推出了情人節加碼好禮滿額送；大葉高島屋也有浪漫七夕特輯，更有一系列香水、飾品等禮物之選優惠。
Global Mall在今年七夕特別推出了情人節推薦禮優惠7折起優惠，APP會員單日單店單筆使用紙本三倍券滿千元，即贈500點iMall點數、最高回饋15%以外，以電子支付綁定三倍券，最高可享21%回饋，假如喜歡運動的情侶，另外還有超過百大運動休閒、3C配件、健身器材及親子體能館品牌推出優惠7折起，搭配動滋券即可為對方送上實用運動禮物。
京站則看準近年情侶越來越愛客製化的獨一無二定情小物，特別在25日前推出多項手作課程優惠，像是草山金工製作對鍊、松果手感的永生花語手作課程等，活動期間更享有貼心禮品包裝服務，只要拿當天消費的京站發票，即可到卡友商務服務中心享有免包裝禮品，另外還有「愛上京站X大稻埕巡寶去」，集滿章即可兌換「京站x月老禮包」，加上大稻埕或京站消費發票，再送薑心比心肥皂。
統一時代百貨台北店則為了七夕特別結合美妝10大品牌，針對七夕桃花妝容推出講座課程，報名參加後回櫃，單筆消費滿千元即贈百元商品抵用券，另推出情人節加碼好禮，26日前當日於禮物櫃位單筆刷滿5000元，即贈200元商品抵用券，凡線上參加刮刮卡活動，扣30點會員點數，即抽The Kiss戀愛光影鑽石項鍊。
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