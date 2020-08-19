戚薇是大陸著名影視歌三棲明星，皮膚白皙的他非常注重美白，很多觀眾表示「已經很白了還需要美白嗎？」戚薇表示這是個錯誤的觀念，皮膚白的人更需要美白，另外還分享了自己護手美白的秘訣，快來看看該怎麼做吧！

戚薇非常重視保養，覺得「美白」比起「保溼」來說比較不安全，他非常看重保養品成分，尤其美白保養品的成份更是重要。戚薇分享很多人會覺得某人看起來白，還需要美白嗎？他覺得這是概念上的錯誤！因為美白不是只有不白的人才要美白，肌膚白皙的人更需要美白，因為白的人只要稍微有黑眼圈、長斑、暗沉，會比一般人更明顯，所以更不能懈怠美白保養！

在 Instagram 查看這則貼文 戚薇 Stephy Qi Wei 🐰（@stephyqiweii）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 15 日 上午 2:08 張貼

戚薇曾在節目中分享自己護手美白的好方法，只要使用家裡的身體乳，厚厚的塗在整雙手上，再戴上洗碗戴的那種塑膠手套，然後把手放在熱水裡浸泡，泡大概10至15分鐘，取下手套後拿毛巾把多餘的身體乳擦乾淨，手明顯會又白又嫩！他分享這麼做其實就是簡易的手膜，如果想要加強腳的保養也可以這麼做，在家用現成的東西就能辦到，非常方便。