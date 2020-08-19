王鷗是大陸知名演員，也曾有MODEL、主持人等經歷，他分享因為平常拍戲風吹日曬又經常熬夜，所以皮膚容易受損，因此他非常重視肌膚保養。今年38歲的他，歲月似乎沒有在他臉上留下痕跡，來看看他是怎麼保養的吧！

▍1.日常保養步驟紮實

王鷗洗臉後在化妝水前會先使用有前導效果的精華，均勻塗抹全臉後肌膚初步已經變亮，接著用化妝水，會覺得吸收效果特別好；最後塗上一層厚厚的乳霜，會使用有修護功能的滋潤乳霜，睡醒會覺得肌膚變得比較嫩，另外他提醒一定要用使用眼霜，畢竟眼周也是容易因為表情長出細紋的部位。

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▍2.切實防曬來維持肌膚白皙

王鷗分享自己的體質有點貧血，所以氣色比較不好看，甚至看起來白裡透黃、有點蒼白，而且因為皮膚白，長斑就看起來特別明顯，所以他很認真在美白。他覺得最治本的美白方式就是要切實防曬，他也曾經因為沒做好防曬而長斑，所以現在更加重視。他夏天最愛用的防曬品就是防曬BB霜，而且要選擇高防曬係數的，不但可防曬同時還有潤色效果，非常方便。

在 Instagram 查看這則貼文 Wang Ou 王鸥（@wangou.angel）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 9 日 上午 8:37 張貼

▍3.搭配食補由內而外的美肌

除了外用的保養和防曬，王鷗也很重視食補，平常會吃桃膠、燕窩等補品來滋補身體，他推薦在早上空腹時和睡前吃，因為覺得這些時間吸收比較好，吃這些補品的效果也比較明顯。