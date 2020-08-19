來自俄羅斯的23歲正妹安吉麗娜·丹妮洛娃(Angelina Sergeyevna Danilova)，擁有空靈的外表、清新的氣質在韓國網路上迅速竄紅，狂吸百萬人追蹤，人氣直逼大咖女星。近日她受邀登上時尚雜誌封面，「前後深V」的性感穿搭與驚人的美貌引起網友熱烈討論，

多年前Angelina因觀看介紹K-POP的YouTube影片而對韓國文化產生興趣，後來因為一張照片被韓國網友轉發至論壇並下了「想嫁給韓國男人的俄羅斯模特兒」的標題而爆紅，還因此受邀出演真人秀《巴別250》，與來自各國的演員建立友誼，她也以甜美的笑容、超電藍眼吸引廣大粉絲的喜愛，留在韓國發展。

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Danilova（@angelinadanilova）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 21 日 上午 8:58 張貼

日前，她受邀登上時尚雜誌《bnt》的封面，在釋出的照片中換上多套造型，也有幾張臉部近照，精緻的五官與空靈藍眼十分吸睛，其中一套前後深V到肚臍及腰部的白色洋裝，將她性感的好身材完美呈現，網友看了紛紛大讚「太美了」、「根本就是仙女下凡」、「這眼神太致命」。

在 Instagram 查看這則貼文 이사금（@stylegrapher.ysg）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 11 日 上午 2:21 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 FAYRI (페이리)（@fayri_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 11 日 下午 4:56 張貼