熱天高溫，皮脂分泌越加旺盛，如何緊緻毛孔、淨除粉刺成了保養當務之急！不過，究竟毛孔從什麼時候開始變得粗大？黑頭粉刺又是如何形成的呢？

一般而言，老廢角質有其代謝周期，會自行汰舊換新，但當代謝周期紊亂，老廢角質未脫落，容易和皮脂一起阻塞於毛孔，進一步形成角栓。若油脂隨氣溫升高而加速分泌並逐漸累積於毛孔中，又將使角栓變得肥大，使毛孔變得明顯。而當角栓探出頭，遇到空氣氧化變黑，就成為黑頭粉刺。

假如日常未適當清潔調理，當心毛孔和長時間被拉緊的橡皮筋一樣失去彈性、漸漸失去撐托力，就算清除了其中的角栓、粉刺，毛孔還是呈現鬆弛、粗大貌。為此，針對日常毛孔粉刺問題，在保養時可特別注意以下三點：

▍1.定期調理角質，預防老廢角質積聚阻塞

除了徹底清潔臉部彩妝、髒汙外，更須著手調理角質。一般可選用臉部磨砂型去角質產品，1至2周使用一次即可，不宜頻繁使用。若是敏弱肌，則可選擇具有角質代謝功能的擦拭型化妝水來溫和去角質。

▍2.善用深層清潔面膜，吸附毛孔髒汙

單靠基礎卸妝、洗面乳，無法將毛孔中的深層髒汙淨除。不妨使用含有礦物泥、活性碳成分的深層清潔面膜，協助深層淨化。使用深層清潔面膜後記得後續應做好毛孔收斂和保溼，讓肌膚細緻更有感。

▍3.選擇成分單純的美妝品

目前市面上有許多強調成分單純，甚至不含防腐劑的美妝品，對肌膚的負擔變小，肌膚狀況更穩定，不易造成毛孔粗大和粉刺生成。