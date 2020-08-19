南韓38歲知名女星宋慧喬，恢復單身後魅力不減，即使已有ㄧ年未推出新作品，廣告代言還是不斷找上她。近日，網路上公開多張她為鞋履品牌所拍攝的新一季形象照，照片中的她小露性感，吸引網友們熱烈討論。

宋慧喬去年與男星宋仲基結束一年多的短命婚後，她便宣布休息一段時間，也不再對外回覆婚姻相關的問題，直到近日受訪時才鬆口表示「情感間最重要的是彼此的聯繫與真誠，而在一段永恆的愛情需要雙方共同努力」，短短一句話便引起外界諸多揣測。

不過，無論外界對於她的評價如何，宋慧喬的人氣絲毫不受動搖，這幾日網路上又釋出多張她為鞋履品牌「SUECOMMA BONNIE」所代言的形象照。只見她以「厚瀏海」包頭造型展現復古風情，而其中幾張她更穿上超低胸U領洋裝，辣秀深溝北半球與白皙美腿，令網友們看了紛紛大讚「還是很美」、「狀態越來越好了」、「姊姊快出來拍戲吧」。

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