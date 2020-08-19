南韓知名女星鄭秀晶(Krystal)，這兩日傳出她將離開待了11年的SM娛樂，專心朝向演員之路發展，引起粉絲們熱烈討論。近期網路上還公開一張她為時尚雜誌所拍攝的封面，帥氣又性感的模樣同樣十分吸睛。

由女團f(x)出身的Krystal，過去曾與其他團員一起以充滿活力的舞曲紅遍全亞洲，後來跨足戲劇圈在《繼承者們》、《河伯的新娘 2017》、《機智牢房生活》、《Player》等劇中以自然的演技獲得好評。但隨著成員的合約紛紛到期出走，獨留在SM娛樂的Krystal也傳出不再續約，吸引不少公司向她招手，不過SM娛樂隨後也發出聲明表示「雖合約在8月份到期，是否續約會持續與Krystal討論」。

在 Instagram 查看這則貼文 KRYSTAL（@vousmevoyez）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 17 日 下午 8:55 張貼

另外，一向給人高冷印象的Krystal，近日登上大陸時尚雜誌封面時形象大突破，在釋出的照片中她穿著「胸口大開」的豹紋襯衫與黑褲，大膽露出胸骨與鎖骨，配上冷艷的表情再度吸引眾人目光，紛紛留言「這眼神太殺了」、「果然是冰山公主」、「這張照片會殺人」。

在 Instagram 查看這則貼文 KRYSTAL 👑（@krystals.new）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 17 日 上午 12:22 張貼