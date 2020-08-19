女星許維恩的大姐許路兒日前剛過生日，她雖年過40，但外型和身材都保養得宜，連外媒都驚艷不已，登上當地的新聞紅回台灣。許路兒沒有跟隨妹妹的腳步進入演藝圈，但憑著天生的時尚品味，深受精品品牌愛戴，她最近和卡地亞Cartier合作，拍了一張宣傳照，性感又不會太情色，讓網友眼睛一亮。

照片中，許路兒的蓬鬆長髮自然放下，臉上畫著淡淡妝容，手上戴著紅色錶和絲繩，身穿純白色的襯衫，上面除了貼滿許多愛心，領口鈕扣還大開，直接一路露到胸口，事業線和北半球微微傾出，而她的眼神嫵媚動人，火辣的模樣引起網友盛讚：「好害羞，太辣」、「流鼻血inggggggggg」、「無法言喻了」、「最近照片放的有點～開」。

許多人都會好奇許路兒的保養祕訣，她曾透露自己幾乎不喝任何含糖飲料，就連無糖茶都不喝，只喝水和黑咖啡，每天早上她都會喝兩杯500c.c.的水幫助代謝，一天下來總共會喝體重*30c.c.的水分，從內而外作好保濕，皮膚才會水嫩不易老化。