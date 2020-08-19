有別於傳統的戀愛粉、甜蜜紅，JIMMY CHOO 亞太區代言人宋茜於七夕佳節推出一系列照片，用清新的蘋果綠展現戀愛青澀的酸甜。宋茜身穿一襲俐落西裝洋裝，搭配JIMMY CHOO SARESA 馬蹄C字鑽釦，彷彿是珠寶胸針於鞋面上，耀眼奪目，水晶與閃亮金屬配飾隨足而動，捕捉光影，勾勒出自由的弧度與動感。
鞋身採用深薄荷綠色粗織亮片製作，夢幻優雅，彰顯時髦大氣，為白天到夜晚的變換造型注入誘人魅力。SAF 則是選用細膩黑色麂皮，露趾設計搭配性感細高跟，優雅地拉長腿部線條，為晚裝注入性感迷人，體現戀愛純粹、晶瑩與堅毅。
擅長探索女性內心渴望的魅力，JIMMY CHOO推出一系列華麗耀眼的晚宴系列。BAIA 簡約精緻的穆勒鞋，搭配結構清晰的醒目鞋跟，綴以水晶流蘇修飾，足間靈動十足。BIJOU 細高跟涼鞋，雅致的腳踝綁帶鑲嵌迷人的精美水晶，引人矚目。
METZ 高跟涼鞋飾以燦爛奪目的JC金色字母組合，如珠寶般耀目。使用精美的串飾鏈條點亮腳踝和腳面，模糊了配飾於珠寶間的界線。此系列於微風信義搶先首賣，七夕情人節前夕，8/21微風信義之夜之際，前往尋找你眼中璀璨的小蘋果。
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