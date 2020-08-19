一年一度的浪漫七夕將近！想好該穿哪套戰袍跟美鞋出征了嗎？PALLADIUM 今年於七夕前搶先釋出2款個性女孩情人節大底靴款，不論是討喜度滿分的OREO配色，還是秋季最夯的粉嫩奶茶色通通必須收～想瞬間化身高挑比例長腿小姐姐絕對不能錯過！

首先是為酷女孩量身打造的進化版「PALLASHOCK 巧克力潮靴」！延續今年初春人氣話題巧克力鞋，這次翻轉前作溫柔甜蜜展現叛逆風格，以活潑亮色鞋面搭載雙倍厚度巧克力大底，設計源自50年代拓荒概念，更於個性中筒靴身搭載防砂鞋舌擋片及拉鍊設計，就連熱愛走向戶外、挑戰野營的女孩們都會愛不釋手！

秋季必收美腳系巧克力神靴 進化版厚底一秒逆天增高6cm（圖／楊婕安攝）

「PALLASHOCK 巧克力潮靴」全系列總共5色，分別是奶酒巧克、橙酒巧克、醇黑巧克、抹茶巧克及炭焙巧克！編輯最推黑白配的「奶酒巧克」，乍看之下就像Oreo巧克力餅乾和奶油夾心，紮實的雙倍厚底相當有份量感，連紋路都質感滿分，靴身內側的拉鍊設計貼心讓靴款一秒穿脫，輕鬆一套就能穿出高挑比例。

秋季必收美腳系巧克力神靴 進化版厚底一秒逆天增高6cm（圖／品牌提供）

同場加映逆天增高款的PALLABASE TWILL系列「PALLABASE 美腿靴」！有極黑、粉紅奶茶及焦糖栗3色，選用溫柔中性色調的軍用帆布鞋面，搭載高筒厚跟6cm設計，一秒穿出高挑的細長美腿真的好簡單～尤其俐落靴型很能修飾比例，不論是小隻馬女孩還是長腿姐姐都可以找到所愛！

秋季必收美腳系巧克力神靴 進化版厚底一秒逆天增高6cm（圖／楊婕安攝）

秋季必收美腳系巧克力神靴 進化版厚底一秒逆天增高6cm（圖／楊婕安攝）

秋季必收美腳系巧克力神靴 進化版厚底一秒逆天增高6cm（圖／楊婕安攝）