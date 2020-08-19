台北101已成為一線珠寶鐘表品牌群聚的重鎮，泰格豪雅（TAG Heuer）台北101專賣店全新改裝開幕，落腳松智路大門口的精華地段，邀請吳克群前往剪綵，並舉辦泰格豪雅經典Carrera系列骨董表展，其中1963年問市的第一枚Carrera Heuer 3647骨董表也現身台北，即起展至8月31日止。

泰格豪雅為慶祝101新店開幕，邀請吳克?擔任剪綵嘉賓。（陳俊吉攝）

吳克群擁有要價300萬俗稱「大黃蜂」的雪佛蘭Camaro跑車，但因為太顯眼成為狗仔鎖定跟蹤的目標，害他戀情曝光，坦承最近已不開大黃鋒，改用滑板車代步。他笑說，他喜歡跑車、愛看賽車電影，但其實他的開車技術很差，常用慢速開跑車，如今佩戴泰格豪雅Carrera 160 周年Montreal復刻限量賽車表，也算是過過乾癮。

最近吳克群推出新專輯《你說我聽著呢》，裡面恰好收錄了單曲《時間等過誰》，探討時間的寶貴，要珍惜每分每秒與心愛的人相處的時光，如今出席泰格豪雅的活動，佩戴精準計時的腕表，更是感觸良多。

泰格豪雅Carrera 160周年Montreal復刻限量表，全球限量1000支，22萬2100元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅Carrera 160周年銀色復刻限量表，全球限量1860支，21萬2000元。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅台北101專賣店是全台唯一一家專賣店，以亮麗的紅藍白色調詮釋泰格豪雅與賽車、高爾夫運動的DNA，充滿年輕時尚的氛圍。為配合新店開幕，泰格豪雅率先在台推出兩款160周年復刻限量表，一款是以1963年第一枚Carrera腕表為原型的復刻表，全球限量1860只，另一款則是以1972年Montreal自動計時表為原型的復刻表，全球限量1000只。

泰格豪雅為慶祝101新店開幕舉辦骨董表展，圖為1963年第一只問市的Carrera Heuer 3647賽車計時碼表。（TAG Heuer提供）

泰格豪雅1969年Carrera Heuer 1158CHN骨董表，18k金，有「機師腕表」（ Pilot’s watch）之稱。（TAG Heuer提供）

另店內也同步舉辦小型骨董表展，展出9款骨董碼表與骨董表，除了1963年第一只Carrera腕表外，另一款1969年Carrera Heuer 1158CHN骨董K金表，是1969年第一只作為商用的自動計時碼表，與當年品牌贈予法拉利賽車手羅尼彼得森的K金腕表為同一款式，有「機師腕表」（Pilot’s watch）之稱。