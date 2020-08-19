時序來到初秋，女孩們除了衣櫃開始添入暗色調單品外，髮色也傾向轉變為帶有暖橘感的深棕色調，與季節相之呼應，而唇彩顏色更要隨之搭配轉換！

媲美專櫃質感的巴黎萊雅小鋼筆「持色印記空氣吻唇露」，自2018年底推出以來，在各大網路平台與美妝部落客間大受好評，2020年秋季，全新推出霧面小鋼筆「赤裸楓紅系列」，以法國巴黎杜樂麗花園中如畫般的浪漫作為靈感，將濃烈秋意與溫暖楓紅作為基調，搭配特殊超薄膜技術與專櫃級唇露成分，一抹綻放法式楓紅，薰染出絕美輕盈霧感，嘴角輕動間的浪漫強勢美爆雙唇，絕對是女孩們必搶的命定唇彩。

秋季絕美赤裸楓紅系列霸氣上市，百搭無雷、適合各種膚色，絕對可以手刀包貨！（圖／品牌提供）

許多女性在挑選霧面唇彩時總擔心厚重乾裂或卡紋易斑駁，找不到完美的命定唇彩。巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露採用特殊超薄膜技術，感受裸唇輕盈感，完全遺忘唇妝的存在。輕盈卻飽和顯色的質地，一抹滑順均勻延展且修飾唇紋。其蘊含的24小時持久顯色柔霧因子打造微染唇效果，持久綻放秋季美唇，隨時隨地保持完美狀態，不怕掉色的尷尬！

全新赤裸楓紅系列共推出4色，「#147微裸杏桃」揉合裸膚與蜜桃色系，擦上它即刻化身氣質小姊姊，在秋意中又不失一絲溫柔；「#148 迷霧肉桂」帶有個性且神祕的深肉桂色澤，一抹瞬間氣勢爆棚；「#150 暖暮楓紅」被暖意輕柔包裹著的橘紅色調，宛如紅葉落滿樹林，搭配金黃色陽光灑落，相互輝映成最溫暖的顏色；「#151 木醺野莓」介於莓果與暖紅間的完美平衡，彷彿經過紅酒的薰陶，與美楓秋景相映為如癡如醉的浪漫氛圍。全系列美出新高度，專櫃級調色完全不挑膚，不管黑皮白皮黃皮都能輕易駕馭秋季美唇，打造完美印記唇妝！

全新赤裸楓紅系列唇部試色。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露*1

★公佈時間 ｜ 2020/8/27

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