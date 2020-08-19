臺灣開架保養品牌FRUSIRNANA美膚娜娜在今年七夕情人節前夕，推出N-DAO MAN緣投男士保養系列「咖啡因毛髮強健蓬蓬噴霧」及「咖啡因醒膚水噴霧」，同時祭出眾多振興優惠方案刺激買氣，提供民眾送禮、自用新選擇！

緣投男士保養，甫上市便創instagram等社群媒體熱門話題，強調以天然萃取成分及無刺激配方，從生產到研發皆於臺灣在地製作而成，故以臺灣話「緣投」一詞，可望人緣結合地緣，帶動臺灣男性保養意識。

「咖啡因毛髮強健蓬蓬噴霧」及「咖啡因醒膚水噴霧」。（圖／品牌提供）

「緣投男士咖啡因毛髮強健蓬蓬噴霧」兼顧養護髮及造型功能，與市面上蓬蓬造型水不同，訴求天然簡單保養，添加強化髮根配方，從根源開始強化髮質，有效修復頭髮毛鱗片疏水性，調理頭皮油脂分泌。奈米級黃金比例咖啡因添加及關鍵豐盈蓬蓬髮成分「非離子微乳液」，調理毛髮正負電子，使毛髮健康自然蓬鬆，同時能夠護色護髮保濕不乾澀。使用時機可於洗髮後噴灑於頭皮按摩強健髮根，或是隨身攜帶使用。臺灣炎熱潮濕氣候，外出容易變成大油頭，緣投男士咖啡因毛髮強健蓬蓬噴霧，含有薄荷涼感成分及獨家沁涼經典男香調，首創養髮、造型，一噴全搞定！

美膚娜娜於今年也陸續調整全新的品牌形象，外包裝及瓶器設計皆大升級，推出更加符合使用者習慣的產品設計。（圖／品牌提供）

男性肌膚偏油的人比較多，油性肌膚一年四季都要注意自己的油肌狀況，如果不注意控油跟保溼，肌膚老化速度就會直線上升。尤其是到了夏末初秋換季時節，肌膚油水更容易失衡，外油內乾，導致暗沈和痘痘問題更加嚴重。「緣投男士咖啡因醒膚水噴霧」改善毛孔粗大問題，促進角質更新代謝，避免毛孔堵塞，同時舒緩刮鬍後不安定的肌膚狀況，幫肌膚注入飽滿的水分，平衡油脂分泌，讓面部不再泛油，把肌膚調理成最清爽舒適的狀態。

▍活動

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★獎品內容 ｜ FRUSIRNANA美膚娜娜緣投男士保養系列新品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/27

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