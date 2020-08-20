江疏影是大陸知名演員，今年因出演電視劇《三十而已》中的王漫妮而再度引起台灣觀眾的關注。身為演員江疏影很重視保養，特別是妝前保養，因為他是乾性肌膚，因此在開工前有一套特別的保養方式，能讓妝容更服貼好看！

女星在工作時間幾乎都需要化妝，江疏影分享自己讓妝容更服貼好看的方法，就是在去程的路上就先敷面膜，到了現場以後先用精華油均勻塗抹全臉，再用化妝水不停拍打臉部，化妝水要拍打很多遍，很多人只拍打一次，江疏影表示一定要拍很多次，要不停的拍臉，把臉拍腫為止！化妝師告訴江疏影，乾性皮膚一定要保持油油的狀態，千萬不要只是滋潤，一定要油，這樣畫上去的妝才會服貼，拍打化妝水後，他還會使用保溼精華，之後才開始上妝。

在 Instagram 查看這則貼文 jiangshuying（@jiangshuying_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 14 日 上午 5:13 張貼

江疏影也很重視唇部保養，因為他覺得只有把嘴唇保養好，擦任何口紅才會好看。他提醒嘴唇乾的時候千萬不要舔嘴唇，只會讓嘴唇更乾，嘴唇乾就是要塗抹護唇膏，因為嘴唇是不會自己分泌油脂的。另外他每天睡前一定會塗抹厚厚的護唇膏才去睡覺，若天氣乾燥導致嘴唇起死皮，他提醒也絕對不能撕，應該要用熱毛巾敷3分鐘，接著再用砂糖按摩唇部直到糖全部融化，再把糖洗掉，並塗上護唇膏，才能維持雙唇平滑滋潤。