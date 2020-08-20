金晨是知名大陸演員，今夏參與錄製《乘風破浪的姐姐》又再度獲得大家的注意，他曾分享自己的快速化妝步驟，竟然只要3分鐘就能快速完妝，常常需要趕時間出門的上班族一定要學起來！

金晨表示很多人對女明星化妝方式很有興趣，所以和大家分享自己的快速化妝步驟，還要大家注意看，因為「會像光一樣快」！他分享快速化妝要看個人情況，有人是想要讓皮膚看起來很好，有些人是希望眼睛看起來比較有精神，金晨結合自己的需求，傳授一個可以全面修飾的的化妝步驟，若是出門前只有三分鐘可以準備，畫這個妝一定來得及！

金晨在個人小紅書帳號分享自己的快速化妝步驟。（圖／小紅書@金晨）

金晨比較注重修飾肌膚的膚質，千萬不要有膚色不均、發黃暗沉的狀況。妝前一定要先塗隔離防曬，塗上後就覺得肌膚稍微有透白感，接著用自然清透感的粉底，使用沾水的美妝蛋沾取粉底輕輕拍打全臉，金晨表示自己的兩頰泛紅，所以會針對兩頰多拍打，餘粉記得帶到脖子和髮際線，以免有色差。

金晨化妝最用心的部位是眉毛，因為他覺得眉毛可以修飾臉型，他的眉頭有點低，所以會藉由畫眉來抬眉頭，然後把稀疏的地方填補一下，他特別提醒不要把眉毛畫太長，會看起來有攻擊性。金晨分享自己出門必帶眉筆，不但可以畫眉毛、畫眼線，還可以打鼻影，非常方便。最後擦口紅，3分鐘出門的妝就畫好了，若臉上有痘痘之類的瑕疵也可以用遮瑕膏遮一下，時間完全足夠。

金晨表示其實如果專心畫，不用3分鐘，1分鐘就畫好了，他個人特別注重膚色、眉毛、唇彩，因此這個化妝步驟主要修飾這三個地方，可以依自己需要調整妝容步驟，就能發現最適合自己的3分鐘妝容步驟。