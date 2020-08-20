美國22歲時尚名媛凱莉珍娜(Kylie Jenner)，與名媛姊姊們一同出演真人秀節目《與其卡戴珊姊妹同行》而打開知名度，2017年又推出各人專屬真人秀《凱莉私生活》後一炮而紅，成為家喻戶曉的時尚名人。10號迎來23歲生日的她，近日在IG上曬出「上空辣照」，令網友看得直噴鼻血。

自從在節目中爆紅後，Kylie便跟超模姊姊坎達兒·珍娜(Kendall Jenner)一同推出彩妝品牌「KENDALL + KYLIE」，隨後又成立個人品牌「Kylie Cosmetics」創下驚人銷售，使她年僅20歲便成為千萬美金富豪。

在 Instagram 查看這則貼文 Kylie 🤍（@kyliejenner）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 下午 10:38 張貼

穿搭風格一向敢穿敢秀的她，即使已是一個女兒的媽，依然維持前凸後翹的豐滿身材，也經常在IG上大秀火辣的穿搭吸引注意，日前她再度為知名攝影師Sasha Samsonova拍攝「上半身全裸」的性感辣照，只見她用雙手捧著「大尺寸」上圍，帶著網紗圓帽閉著雙眼，藝術感十足的照片一岀立即吸引超過700萬人按讚留言，直呼「太性感了」。