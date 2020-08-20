近期在網路上迅速竄紅的28歲網紅正妹朴慧敏(박혜민)，不僅擁有如女團般的甜美臉蛋與魔鬼般的好身材，私底下的她還是位實力派舞台劇演員，渾厚的嗓音驚艷眾人，絲毫不輸給線上女歌手。日前，她曬出泳池畔的比基尼辣照，大方秀出豐滿的上圍，令網友看得直噴鼻血。

舞台劇演員出身的她，外型高挑、亮麗，加上前凸後翹的身材，在IG上經常不吝嗇的曬出穿搭辣照，讓不少人以為她只是普通的網路模特兒。直到她為舞台劇「獻聲」，集聚爆發力的高亢嗓音跌破網友的眼鏡，也讓她瞬間圈入大票粉絲，在網路上吸引超過7萬人追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 박혜민 🧡（@mingcrush）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 29 日 下午 11:05 張貼

朴慧敏穿搭風格一向大膽，近日又曬出泳池畔玩樂的短片，只見影片中的她頭戴著草帽，身上穿著白色襯衫裡面搭配低胸比基尼，手拿著果汁對著鏡頭眨眼放電，但網友卻將視線集中在她得好身材上，紛紛按讚留言「美女身材太好了」、「被電到了」、「真是的，害我心臟快炸了」。