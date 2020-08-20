FENDI於北京時尚消費戰區SKP打造FENDI X Mr. Doodle聯名系列七夕限定快閃店及 FENDI CAFFE 快閃咖啡廳，以慶祝七夕情人節。店外中庭區，建築整體以透明壓克力搭構而成，營建了一座可沉浸式體驗的購物空間。

牆體以黑白色手繪塗鴉為背景，插置黃色FENDI品牌字樣、FF標誌，以及紅色愛心圖案。色彩與圖樣碰撞，藝術與時尚交織，給人以極具視覺衝擊力的同時也為浪漫的七夕增添了一抹別樣的甜蜜感。

FENDI X Mr. Doodle聯名七夕快閃店 當代藝術完美融合羅馬傳統（圖／品牌提供）

店內置物牆面與地毯都設計為標誌性的FENDI經典黃色，以突顯品牌特徵。内部展台側與外牆呼應，使用塗鴉展台，屆時品牌的經典商品與Mr. Doodle的手繪塗鴉在狹小密閉的空間内完成一場絕美的藝術合作，體現時尚藝術的設計性。店内亦將展示FENDI x MR.DOODLE聯名系列限量版T恤、長袖帽T等時裝及配飾。

FENDI X Mr. Doodle聯名七夕快閃店 當代藝術完美融合羅馬傳統（圖／品牌提供）

FENDI CAFFE限時咖啡廳也同步上線，空間設計以經典FENDI黃作為主體色調，同時使用Pequin條紋、FF Logo等FENDI標志性元素進行裝飾，細節之處則添加手繪塗鴉元素，演繹了FENDI與生俱來的幽默感和獨創性。