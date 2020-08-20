時尚品牌CHARLES & KEITH邀請到時尚女星侯佩岑示範秋季新品，輪流以撞色拼接方桶包 、掀蓋扣飾風琴包和鑰匙裝飾肩背包搭配尖頭中筒高跟靴與輕盈白色洋裝，詮釋舒適自在的秋意時尚。

CHARLES & KEITH 2020 秋季系列秉持著品牌大膽前衛的設計理念，探索日常中獨具特色的靈感來源，在全球歷經波折動盪的這一年，CHARLES & KEITH重新審視生活樣貌，於本季首度使用數位插畫發表2020秋冬系列廣告，除了探索藝術與時尚間的微妙聯結之外，也帶領大家讚頌工藝之美與優雅的實用主義，將服裝穿搭、居家佈置融合而成風格獨具的生活藝術，充分體現品牌忠於追求極簡與現代感的時尚美學。

侯佩岑手提CHARLES & KEITH_撞色拼接方桶包穿著尖頭中筒高跟靴。（圖／品牌提供）

在逐漸回歸簡約設計與舒適居家生活的年代，CHARLES & KEITH以超現實主義的視覺效果創作出引人入勝的圖像，精心構思一系列各自擁有獨特氛圍的室內環境。這些畫中描繪的室內場景也恰好反映出現今生活的新常態——享受並挖掘居家之美，比過去任何時刻都顯得更加重要。透過豐富吸睛的細節組合、運用光線強調整體立體感，並賦予每一個乾淨、精確的空間專屬迷人的故事性。

侯佩岑手拿CHARLES & KEITH掀蓋扣飾風琴包，穿著尖頭中筒高跟靴。（圖／品牌提供）

除了專注於時尚的美學本質，CHARLES & KEITH 秋冬單品亦加入了舒適百搭等實用性概念，並依不同主題組成一系列精緻的藝術品，讓無論是崇尚潮流或是愛好經典的女性，都能尋覓符合需求的風格配件。