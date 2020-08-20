英國29歲知名女歌手瑞塔歐拉(Rita Ora)，擁有精緻的五官與火辣的身材，加上敢穿敢秀前衛穿搭，讓她每次的專輯造型總是能引起討論。日前，她在IG上PO出一張開心大笑的照片，但網友的視線卻聚集在她的好身材上。

Rita過去曾以《R.I.P.》、《How We Do (Party)》、《I Will Never Let You Down》等多首單曲攻下音樂排行榜冠軍，成為家喻戶曉的人物。2013年開始還陸續演出《玩命關頭6》、《格雷的五十道陰影》等電影並創下超高票房，事業再度攀上巔峰。

在 Instagram 查看這則貼文 RITA ORA（@ritaora）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 下午 12:41 張貼

而從來不吝嗇分享火辣身材的她，這兩日PO出貼文表示「Sometimes you just gota laugh」，照片中她穿著吊帶黑色洋裝裡面疑似只穿著小丁，側身彎著腰開懷大笑，身材曲線一覽無疑，立即吸引超過42萬人按讚紛紛留言「太辣了」、「愛慘這張照片」、「超喜歡這笑容」。