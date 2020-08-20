理膚寶水攜手蝦皮購物 優惠下殺3折起 07:032020/08/20 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 理膚寶水 毛孔緊緻控油保濕乳40ml雙入 毛孔緊緻1＋1保濕控油組。（理膚寶水提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 薇姿抗痘專屬禮盒。（薇姿提供） 防疫期間口罩戴不停，悶熱導致痘痘粉刺通通找上門，皮膚科醫生推薦品牌理膚寶水攜手蝦皮購物推出「抗痘有理日」聯手全球醫美領導品牌「VICHY薇姿」，即日起至20日限時4天祭出超殺優惠，16組明星商品優惠組合最低下殺3折起。 除了限時4天明星優惠組合，凡購買限定抗痘專屬禮盒，即贈送理膚寶水專屬購物袋，20日限定一日超優惠，眾多明星組合下殺3折起。 #優惠 #理膚寶水 #下殺 #明星 #組合 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛買台中水湳店升級為量販3.0 變身購物中心 16:432020/08/19 生活 台新銀體貼飛航客群 不出國也能買免稅品 18:122020/08/17 財經 高鐵攜手老爺推限時優惠 入住最低32折 11:072020/08/19 生活 看準後疫情時代網購商機 蝦皮超市以低價策略超前部署 16:512020/08/19 科技 疫情改變消費者行為 蝦皮祭「線上專店」策略搶市 13:282020/08/19 財經 「蔘」情護健康 企業團購正官庄禮盒最高享有85折優惠 20:392020/08/17 旅遊 北宜高鐵3條線評估中 林佳龍：盡可能遠離集水區 16:422020/08/19 生活 郁可唯37歲凍齡護膚心得 呼籲「不要過度依賴面膜」 12:272020/08/18 美妝 幫小編滅火 外交部：從未說過中華民國是贅字 11:522020/08/19 生活 愛買水湳店試賣 台中量販大戰蠢動 04:102020/08/18 產業．科技 時尚熱門新聞 BLACKPINK Jisoo「裙子全透視」驚見害羞三角形 - 星光 - 時尚 《精神病》小護士原來超辣「只穿內衣」真實身材遭看光 - 星光 - 時尚 許路兒白襯衫鈕扣沒關好 微洩深溝辣翻 - 星光 - 時尚 51歲還是辣 翹臀珍喝下午茶「中門大開」掉出半顆球 - 星光 - 時尚 少時徐玄短裙直逼腿根 驚見「2支筷子腳」 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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