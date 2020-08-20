薇姿抗痘專屬禮盒。（薇姿提供）

防疫期間口罩戴不停，悶熱導致痘痘粉刺通通找上門，皮膚科醫生推薦品牌理膚寶水攜手蝦皮購物推出「抗痘有理日」聯手全球醫美領導品牌「VICHY薇姿」，即日起至20日限時4天祭出超殺優惠，16組明星商品優惠組合最低下殺3折起。

除了限時4天明星優惠組合，凡購買限定抗痘專屬禮盒，即贈送理膚寶水專屬購物袋，20日限定一日超優惠，眾多明星組合下殺3折起。