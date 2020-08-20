夏季的花火祭典對於許多日本人來說，是每年必須參加的活動，在那時人人都會穿著浴衣走在大街上感受氣氛。日本公信榜《ORICON》近日便針對「最適合穿浴衣的女星」進行10大排行榜票選活動，發現大家熟知的女星石原聰美、綾瀨遙竟都輸給了「這位女星」！

在這個「最適合穿浴衣的女星」票選活動中，找來了10~50歲的男女性進行調查，調查結果為第10名有村架純、第9名多部未華子、第8名濱邊美波、第7名木村多江、第6名石原聰美、第5名壇蜜、第4名則為資深演員石田百合子。

第3名 綾瀨遙

近日拿下「日本廣告女王」后冠的綾瀨遙，甜美的外表與出眾的氣質讓她人氣始終不滅，還曾被票選為「最想一起去煙火大會」的女星第一名。

在 Instagram 查看這則貼文 綾瀬はるかFAN（@haruka19850324）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 下午 2:18 張貼

第2名 吉永小百合

已75歲的國寶級演員吉永小百合，過去曾多次在公開場合中穿著和服，優雅的姿態與氣質讓她成為年長女性的形象代表，也有不少年輕人對於她穿著和服的形象高度讚賞。

在 Instagram 查看這則貼文 工芸染匠 成謙（@narikenyuuzen）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 29 日 上午 3:29 張貼

第1名 新垣結衣

在近期熱播的日劇《傻親青春白皮書》中，飾演小說家已故愛妻的她，在一場回憶煙火大會的場景中，她便穿著浴衣亮相，清新又甜美的形象吸引觀眾的目光，也讓她睽違4年再度登上第一名的寶座。