I’M MEME今夏推出心機好感唇萃系列3.0「我愛心機極光唇萃」，韓國極光系妝容正夯，除了搭配我愛水凝雪酪氣墊粉餅拍上極光輕透雪酪肌外，唇瓣也不能忽略！傳說看見極光會幸福一輩子，時逢七夕來臨，女孩們快快擦上幸福滿載的「極光唇」，迎接妳的幸福沁夏！

I’M MEME推出全新「我愛心機極光唇萃」，創新水光膜科技，塗上雙唇即刻釋放鮮亮色彩，並形成璀璨閃亮的水漾保護膜，唇妝不沾口罩、不沾杯，再也不需擔心水光唇效會沾杯黏膩！極光唇萃含有亮盈晶透的精油萃取，一抹撫平唇紋，薄擦、厚擦、暈染，雙唇如同極光瞬息萬變、依著角度變換而光澤呈現多種美度。

「我愛心機極光唇萃」一抹撫平唇紋，依著角度變換而光澤呈現多種美度。（圖／邱映慈攝影）

為迎接2020沁夏，精選7款幸福極光色系，包含001極光熾紅、002極光果紅、003極光焦紅、004極光蜜茶、005極光豆紅、006極光栗棕、007極光緋紅，薄擦波光粼粼、流光溢彩，厚擦極光爆發、氣勢磅礡，一次包下今年夏天最想擁有的幸福極光唇！

004極光蜜茶、006極光栗棕、007極光緋紅是本次主打色。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出兩名粉絲，每人可獲得I’M MEME我愛心機極光唇萃*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/3

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