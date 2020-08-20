一年一度的七夕情人節在即，約會時眼妝絕對是妝容的重點。卷翹的睫毛搭配仙氣眼影，讓眼神散發令人移不開目光的魅力！

想要擁有一整天立體有型、持久捲翹的睫毛，女孩們平時還得多一道工，小心翼翼、耗時地用燙睫毛器，甚至不一定能變出理想睫毛。義大利彩妝品牌PUPA聽見了亞洲女孩的心聲，全新推出「VAMP! SEXY LASHES 超激翹性感睫毛膏」，擁有乳霜狀的豐盈質感，採用創新聚合物配方，能瞬間增強睫毛捲翹度，輕輕一筆顯現完美捲翹度，超驚豔視覺效果，絕對愛不釋手。特殊薄膜配方使睫毛造型長效持久、不易暈染脫落。搭配時尚金屬紅管設計，帶領女孩們從內而外散發致命吸引力。

底部長刷毛能幫助刷捲睫毛，打造大幅度彎曲。中部短硬刷毛可沾取大量膏體，塑造極致濃睫。頂部圓形筆尖可處理細小睫毛，使睫毛更精緻無瑕。（圖／品牌提供、邱映慈攝影）

除了新品睫毛膏，眼影部分新推出兩款不同質地的單色眼影，「單色極光雙用眼影」特別採用PUPA專業級「烤餅技術」製成，是以60度低溫烘烤12小時製成，可完整保留「珍珠粉」以及「保濕因子」不受高壓破壞。而其中富含新一代高科技「極細珍珠粉」，能捕獲細微光線，反射出柔和、高密度的光芒，如同銀河般點點璀璨。

單色極光雙用眼影輕抹即展現細緻仙氣光澤，彷彿銀河在眼皮上閃耀。（圖／邱映慈攝影）

「單色微醺絲絨眼影」是新一代柔焦感霧面眼影，宛如「絲絨」般的綿密粉質，能完美服貼於眼部肌膚，顯現絕佳暈染效果，且持久不脫妝。恣意挑戰時下最流行的「焦糖微醺」眼妝，輕盈、俏皮、不失個性，完美駕馭霧感眼妝。

單色微醺絲絨眼影粉質細緻綿密，可修飾肌膚紋理，並且非常容易暈染，新手也不怕失誤。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得PUPA彩妝新品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/3

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