海洋拉娜隱藏版明星商品「濃萃修復精華」成分全面升級，還和人氣蔬食餐廳「小小樹食貳」推出聯名餐點，讓你由內而外被療癒修護！

提到海洋拉娜，很多人會先想到經典乳霜，其實還有一個隱藏版明星商品默默大賣，就是「濃萃修復精華」！一開始這罐精華先在韓國熱賣，因為韓國醫美風氣盛行，許多人在術後肌膚最脆弱的時候，發現使用「濃萃修復精華」有助於肌膚修復，之後從韓國紅來台灣，讓這罐「隱賣王」成為敏弱肌的最愛！而這罐精華也在今年夏天成分全面升級為「濃萃雙重修復精華」，新添加的抗氧化成分提供雙重修護能量，強化並且穩定、舒緩肌膚，效果全都看得見。

濃萃雙重修復精華推薦在乳霜前一步驟使用，有薰衣草和蠟菊香氣，非常療癒。（圖／邱映慈攝影）

海洋拉娜帶領愛用者體驗深海修護奇蹟，與IG熱搜餐廳「小小樹食貳」打造期間限定海洋奇蹟能量套餐，以全新濃萃雙重修復精華和品牌經典元素為靈感延伸出驚喜餐點！前菜「翠玉餛飩」、「小樹花圈」、「桂花燕窩」，為你的美麗修護揭開序幕，入口即可感受食材鮮甜香氣，用最好的餐點滿足身心，如海洋拉娜以頂級保養寵愛你的肌膚。主餐「珊瑚綠藻釜飯」，點綴珊瑚草與海葡萄，淋上精心熬煮的昆布高湯，靈感來自搖曳於深海中的巨藻，滿滿滋養化為身體能量，對應海洋拉娜濃萃雙重修復精華其中以深海巨藻萃練發酵而成的濃縮精華Miracle BrothTM，對內修護，對外防禦，賦予肌膚雙重修護能量。

海洋拉娜與餐廳「小小樹食貳」打造期間限定海洋奇蹟能量套餐。（圖／邱映慈攝影）

濃萃雙重修復精華中，另一重要成分為全新高倍濃度萊姆茶萃取，給肌膚獨家抗氧化保護，而聯名調飲「陽光、空氣、海洋拉娜」則使用萊姆為主軸，搭配深藍漸層氣泡，度假般的好心情。完美的一餐少不了甜點結尾，「海鹽奶蓋戚風」有著海洋般的淺藍色澤奶蓋，上方點綴著白色小珍珠與海藻，玫瑰花瓣與奶油推湧而下，乳霜般的質地，享受最滿足與幸福的雙重感受。

於聯名期間8/20至9/20享用聯名套餐、拍照打卡，還可獲得海洋拉娜專屬寵愛回饋小禮！凡於聯名期間於小小樹食貳拍照公開上傳至社群，標記@lamertaiwan、標籤#我的肌膚救星#LoveLaMer，同時追蹤台灣海洋拉娜@lamertaiwan及小小樹食@littletreefoodIG，即可獲得舒芙乳霜1.5ml。海洋拉娜更將於活動後抽出3名發文者，獲贈新品濃萃雙重修復精華15ml（市值5,900）。此外，只要在期間內享用海洋奇蹟能量完整聯名套餐，即可獲得海洋拉娜專屬寵愛旅行三件組（價值TWD1,794），多樣好禮等你來體驗！