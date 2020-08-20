realme是被手機耽誤的潮牌，全球有4000萬real迷期盼的8月26日全球粉絲節，realme將要傾「潮」而出，帶來最全面的超值折扣，也邀請到狼人殺中的陳零九、邱鋒澤、紀卜心出席活動，這三位穿realme潮牌T準備在《realme FanFest全球粉絲節》大玩特玩。

《realme FanFest全球粉絲節》為全球粉絲提供超殺優惠，realme Buds Q 入耳式真無線耳機搭載強大R1Q晶片，支援千元價格帶內少有的低延遲雙聲道，無主副耳之分，單耳佩戴也能照常運行。為滿足手遊玩家與追劇狂人的使用需求，進一步加入電競模式，延遲有感降低至119ms，使聲音與畫面精準同步，搭配10mm超大驅動單元與AAC高音質編碼和DBB動態低音增強雙項輔助，享受三頻飽滿的聽覺震撼，全面提升娛樂性能。

realme粉絲節推出期間限定商品及各項下殺折扣。(圖/品牌提供)

延續realme Buds Air優異的疾速配對體驗，realme Buds Q支援新一代藍牙5.0技術，拿起耳機即能與手機快速連接，佩戴上耳立即享受音樂，動作流暢省去反覆確認配對的困擾，並選用更具科技感的智慧觸控而非同價位帶常見的實體按鍵，透過realme Link APP智慧串聯，還可自主定義耳機的觸控功能！

realme堅持打造兼具潮流設計與越級性能的科技產品，此次邀請到法國設計大師兼愛馬仕御用設計師José Lévy跨界為realme Buds Q操刀設計，以宛如鵝卵石般圓潤的外觀，展現藝術碰撞科技獨有的潮流魅力；採用堅固輕盈的高分子複合式材質，僅3.6克的重量，比一張A4紙還輕，隨身攜帶毫無負擔，佩戴上耳輕鬆舒適。

realme粉絲節還能搶優惠券，於8月21日至8月25日連續五天狂撒優惠券，可獲得面額100元、250元、500元現金券及滿額9折券，每日10:00準時開搶。