每年由《讀者文摘》舉行的「讀者文摘信譽品牌評選」，為亞洲最具公信力的評選之一，而國產家電品牌CHIMEI 奇美家電就在今（20日）再次奪金，而且更是一次奪得最佳信賴的雙金榮譽，是國產家電品牌唯一連續12年獲得信譽品牌金獎的品牌，CHIMEI 奇美家電品牌經理楊厚苹就表示：「這是一個能忠實反映出消費者心聲的評選，往後除了重視消費者的需求外，更會視消費者使用安全及體驗為重點，並持續為消費者創造各種美好生活的體驗。」

CHIMEI 奇美家電為國產家電品牌唯一連續12年獲得信譽品牌金獎的品牌。（CHIMEI 奇美家電提供）

說到CHIMEI 奇美家電，當然會率先聯想起其所推出的液晶顯示器，而且旗下的液晶顯示器市占率更穩坐國產第一，而此次隨著連續12年蟬聯信譽品牌金獎榮耀之時，更全新發表了大4K R5系列，其獲得Google官方授權搭載Android 9.0影音平台，擁有方便的語音搜尋功能，更內建多種智慧功能，一鍵即能完成語音搜尋，同時一舉再推出國產最大尺寸120吋的大4K液晶顯示器U系列，以滿足不同使用者的需求。

CHIMEI 奇美家電的液晶顯示器市占率穩坐國產第一，更領先眾多日韓國際品牌，為消費者帶來多種智慧便利功能。（CHIMEI 奇美家電提供）

另外CHIMEI 奇美家電所推出的DC馬達風扇，其首創封閉式馬達，除了更能達到節能省電的要求以外，同時使用上也更安全，加上具備了ECO智能溫控功能，能自動偵測室溫變化，能夠隨時享受舒適的涼感，兼具「8重安全防護」規格，從核心塑料到扇葉，皆採用奇美實業的高規格專業材料，光今年銷量就已較去年同期成長20%，難怪今年首度納入評選就即獲得金獎殊，足見創造好的產品，才會有滿意的消費者。

CHIMEI 奇美家電品牌的DC馬達風扇首度納入評選，就已經一舉獲得金獎殊榮。（CHIMEI 奇美家電提供）

而CHIMEI 奇美家電也為了分享此次奪雙金的歡樂予消費者，特別延長「奇美雙金 振興拿現金」活動至31日，凡於活動期間內購買CHIMEI奇美指定型號液晶顯示器，即可參與限時優惠方案，搭配政府振興三倍券使用更划算。