擁有240年歷史的CHAUMET日前才在巴黎以直播方式發表的《 Perspectives de Chaumet築藝萬象》頂級珠寶，即起正式登台，台灣是全球巡展的首站，展出五十多件總價逾12億元的珠寶作品，其中包括多頂皇冠作品，是台灣貴婦名媛的最愛，據悉已有多位VIP鎖定皇冠下手。

CHAUMET《Perspectives de Chaumet築藝萬象》珠寶登台，台灣是全球首站。（盧禕祺攝）

CHAUMET是個充滿文化底蘊的珠寶品牌，與歐洲文化藝術的演進有著緊密的關聯，其中建築更是CHAUMET創作珠寶的靈感來源，從文藝復興、當代解構主義、俄國建構主義、Bauhaus (包浩斯)風格和義大利未來主義，透過珠寶詮釋不同世紀的藝術之美。

CHAUMET年度新品Lacis戒指融入「刀鋒工藝」（fil couteau），紅碧璽猶如懸浮在鑽網之中，約650萬元。（CHAUMET提供）

今年全新登場的《Perspectives de Chaumet築藝萬象》珠寶總共有六大系列，即是融入建築美學的結構主義與解構主義，跳脫傳統珠寶的窠臼，以不對稱、堆疊、光影對比等方式詮釋，風格大膽前衛，其中最具代表性的莫過於Lacis系列，採用高難度的經典「刀鋒工藝」（fil couteau），金屬鑲爪完美隱形，主石猶如飄浮在鑽網之中，展現曖曖含光的內歛之美。

CHAUMET黃金打造的Skyline項鍊，祖母綠與鑽石以不對稱的方式彼此對比呼應，約8000萬元。（CHAUMET提供）

以摩天大樓打造天際線為靈感Skyline，融入大量不對稱的解構美學元素，其中一件Skyline黃金項鍊最具代表性，也是CHAUMET珠寶展最貴的一件作品，項鍊一側以黃金錘擊紋鑲祖母綠，一側則是黃金鉆孔鑲鑽，彼此對比、光影呼應，藉此向70年代珠寶大師Pierre Sterle的黃金作品致敬。

CHAUMET Perspectives de Chaumet系列LUX戒指，主石為粉紅珊瑚，靈感源自羅馬萬神殿的眼洞窗，約600萬元。（CHAUMET提供）

CHAUMET是歐洲皇室的御用珠寶商，歷年來為歐洲皇室貴族打造逾500頂皇冠，如今皇冠已是品牌最引以為傲的經典，深受台灣VIP貴婦的喜愛，光在台灣就售出逾十頂皇冠，由於製作精巧、品味不凡，常被全球各大國家級博物館當作藝術品借展，身價水漲船高。今年來台的皇冠作品當中有一款Lacis皇冠，兩顆逾5克拉與逾2克拉的鑽石懸浮在皇冠上，最具有代表性；另一頂Mirage皇冠則融入CHAUMET精巧工藝，可拆換成兩頂皇冠，別具巧思。

CHAUMET Skyline黃K金戒指，以高聳入雲的摩天大樓為靈感打造戒檯，烘托7.34克拉的鑽石，約4500萬元。（CHAUMET提供）

CHAUMET Perspectives de Chaumet系列Skyline可轉換式18K黃金戒指，靈感源自都市林立交錯的摩天大樓，約450萬元。（ CHAUMET提供）