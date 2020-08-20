中華民國百貨零售企業協會今（20日）舉辦第8屆第一次會員大會，除改選理監事與理事長，由遠東百貨總經理徐雪芳連任百協理事長，還頒獎表揚2019 FAPRA CSR亞太大獎台灣區優勝、108年度百貨零售企業楷模與優良從業人員。

會中，徐雪芳表示自2016年接任理事長以來，百協舉辦超過70場產官學交流活動、海外市場考察，並參加亞太零售大會，她還與百貨人共勉表示，今年恩受到新冠肺炎COVID-19疫情影響，全球壟罩在病毒威脅下，各行各業都面臨相當的衝擊，對百貨零售業更是一大挑戰。台灣百貨市場上半年相較去年衰退近1成，下半年起台灣疫情趨緩，加上振興三倍券效益，實體零售買氣正在回溫，除了防疫以身作則，還要把握商機翻轉業績。

這次頒發的獎項中，遠東百貨獲頒2019 FAPRA CSR亞太大獎台灣區優勝，遠東巨城購物中心獲108年度百貨零售企業楷模，漢神名店百貨（股）公司休閒催事課劉光笙獲得108年度優良從業人員，板橋大遠百廖奕涵獲108年度優良從業人員楷模。

百貨協會第8屆第一次會員大會頒獎表揚2019 FAPRA CSR亞太大獎台灣區優勝、108年度百貨零售企業楷模與優良從業人員，理事長徐雪芳（右6）與頒獎者、得獎者一同合影。（百貨協會提供）

此外，商業發展研究院商業發展與政策研究所副所長朱浩以「疫情時代下，百貨零售業的變與不變」為主題進行專題演講，朱浩表示當疫情成為常態，消費者的行為就會改變，像是線上購物的比例會增加，溝通也會從面對面變成數位、多元的方式，心理的平衡變得更加重要。百貨同業銷售和服務都要更多數位化、全通路都應該注入創新，像是數位化體驗，跨業合作提高便利性。