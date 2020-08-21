章子怡今年已41歲，但是因為保養得宜，從外表完全看不出他的實際年齡。雖然他曾表示不在意變老，保養步驟依然紮實。他曾分享自己會在洗臉後加一步驟，讓後續保養品更容易吸收，來看看他的保養秘訣是什麼吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Zhang Ziyi | 章子怡官方粉丝站（@zhangziyi_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 2 日 下午 12:42 張貼

章子怡分享，保養一定要趁早，因為肌膚從20幾歲起就開始老化，所以從那時就該仔細保養。章子怡非常捨得買好的保養品，而且也會觀察自己肌膚的變化和需求，來選擇適合自己目前膚況的保養品，才能精準的解決肌膚問題。

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章子怡平常保養最重視清潔，除了徹底的卸妝和洗臉，他還分享一個關於清潔的小秘訣，就是在全部清潔乾淨後，用熱水來蒸臉，如果沒有時間蒸臉，就用熱毛巾敷臉，章子怡覺得多加這一個步驟，能讓肌膚進入容易吸收保養品的狀態，後續的保養都能事半功倍，因此非常重視這個環節。除了勤保養，章子怡也很重視睡眠，他表示自己每天都要睡滿8小時，若不拍戲的時候一定不會熬夜，睡飽才能養出細緻美肌。