女星何紫妍（荳荳）外型甜美，她從《大學生了沒》出道，一直到參加《娛樂百分百》的《凹嗚狼人殺》單元，因邏輯和觀察力突出獲得注意。過往穿著偏日系甜美的她，最近到墾丁度假，難得換上泳裝，讓粉絲驚呼：「荳荳身材好好喔！」

荳荳18日透過社群網站發文：「每次想到要發泳衣文就做惡夢，應該是太緊張了...！！這套好看嗎？」照片中，她放下褐色及胸長髮，戴著方形墨鏡，身穿黑色的連身泳裝，正面開深V，當場露出飽滿雪乳，轉過身也超辣，光滑無瑕的美背僅有數條細線纏繞，另一張照片，她躺在沙灘上，秀出一雙修長又白皙的美腿。

由於荳荳很少在鏡頭前展露性感，這次破尺度穿上清涼泳裝，跌破許多網友的眼鏡，「不行啦，我在（再）看下去我要失血過多了」、「哦買尬，我有看錯嗎，居然勇敢的拍出這種照片，應該考慮很久吧」、「你讓台北市氣溫又再上升2度」星友小賴（賴晏駒）也搞笑地直呼：「逼死誰！我也要脫了」引熱議。