34歲女藝人夏語心外型陽光甜美、擁有精湛舞蹈技巧，從《大學生了沒》出道後活躍各大綜藝節目和拍攝偶像劇。近日，她和知名沐浴乳品牌合作，拍了幾張美照，其中一張浴袍沒穿好，引人遐想的視角讓網友直呼：「妳已造成社會各層人士暴動！」

夏語心18日在社群網站PO出一組照片，畫面中，她頂著及肩的褐色短髮，坐在落地窗邊的地板上，身上的純白浴袍滑落到一半，露出香肩和美背，笑稱：「報復性的回頭率！！！WATCH OUT！」網友看到她光滑無瑕的肌膚，以及若隱若現的胴體，忍不住稱讚：「這麼美的背，真的要抱緊處理」、「轉正面啦」、「辣妹」、「女神有沒有打算出寫真集」。

夏語心去年跟小她5歲的圈外男友王子豪分手，最近終於尋覓到新戀情，根據《三立新聞網》報導，新男友Joseph是名富商，2人緊緊黏在一起，夜店的大螢幕還播出小倆口的居家跳舞影片，可見打得正火熱。