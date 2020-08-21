來自加拿大的知名歌手席琳狄翁(Céline Dion)，近日在個人IG上公開多張身穿黃金鎧甲的照片，大秀緊實又性感的好身材，絲毫看不出已年過半百，吸引網友的目光。
席琳狄翁過去以電影《鐵達尼號》中的主題曲《我心永恆》橫掃全球，後來陸續推出《It's All Coming Back To Me Now》、《A New Day Has Come》等單曲一樣創下驚人銷售，成為全球最暢銷女歌手。但2014年她為了專心陪伴罹患癌症的丈夫治療，暫停一切工作，直到丈夫2016年不敵病魔過世，她才在去年復出發行專輯《Courage》。
這幾日她在網路上陸續公開去年所做的造型，其中由法國天才設計師Thierry Mugler於1995年所做的黃金鎧甲最受到矚目。Thierry Mugler80年代時期便以前衛大膽的設計，將科技元素結合情色藝術，令當時保守的年代帶來感官上的刺激，而這件鎧甲過去也曾被名模娜嘉·奧爾曼(Nadja Auermann)及碧昂絲(Beyoncé)所穿過，如今換席琳狄翁接手，即使年過半百穿起來依舊充滿霸氣，吸引超過24萬人按讚。
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