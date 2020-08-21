妳的底妝是霧感派還是光澤派？無論是哪一派的妝容，對於講究妝感完美的韓妞來說，在高溫破表的炎炎夏日裡，更注重的是底妝續航力，唯有不脫妝、不暗沉的完美妝容才是致勝關鍵！

蘭芝為了同時滿足霧感和光感兩種底妝需求，今夏推出氣墊新品「我型我塑霧感/光感氣墊」，無論外觀或妝效都全面升級，馬卡龍色系搭配具有3C未來感的超美外盒，在韓國未上市就引起熱烈討論，更一舉改善以往氣墊易脫妝、不持久、易暗沈的問題。主打控油耐汗的我型我塑霧感氣墊，擁有無懼炎熱天氣的完美持妝力，重複補妝依舊服貼不結塊；而超保濕的我型我塑光感氣墊，則能讓妝感持續整天透亮不暗沉，提升底妝續航力，革命性完美氣墊就此誕生！

馬卡龍色系搭配具有3C未來感的超美外盒，在韓國未上市就引起熱烈討論。（圖／邱映慈攝影）

品牌彩妝師分享，若想要讓這兩款氣墊效果更好，上妝方式有秘訣！使用「我型我塑霧感氣墊」時，按壓一次粉量可依序由額頭、鼻頭、下巴、鼻翼兩側按壓，再均勻拍開。因為這些區域通常毛孔及出油問題較嚴重，可再重覆第二次上妝加強。出油、毛孔粗大的肌膚補妝時，也可使用十字型上妝法，加強此區易脫妝部位。

使用我型我塑霧感氣墊時，可加強容易脫妝的臉中央十字區域，即可打造霧感、持久的底妝。（圖／邱映慈攝影）

使用「我型我塑光感氣墊」則可以依序由兩頰、下巴、額頭、眉心按壓，再均勻拍開，再利用餘粉滑勻至髮際線。臉部中央區外的髮際邊緣，只要運用氣墊粉撲的餘粉塗抹均勻即可，讓邊緣較輕薄，使臉部中央更顯立體有光澤。

使用我型我塑光感氣墊時，則可以加強臉部中央想要更澎潤、更立體的區域，增加臉部光澤感和立體感。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★抽獎活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看蘭芝今夏推出兩款氣墊新品「我型我塑霧感、光感氣墊」！並留言告訴小編你愛哪款～

★獎品內容 ｜ 蘭芝我型我塑氣墊*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/3

★務必切實分享，得獎後需提供開獎前分享截圖，無截圖者取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。