以永續城市為概念，加上進化機能、工匠品質與實用設計美學 3大面向，提供一系列適合所有人的服裝。(UNIQLO提供）

UNIQLO邁向來台10周年新里程，也提出5大新價值提案，符合台灣消費者的穿搭偏好。

包括「全年舒適提案：更符合台灣長夏氣候 365天都舒適自在」，UNIQLO延長夏季商品販售時間，並擴大品項，滿足顧客對應氣候的穿搭需求，整年都買的到吸汗速乾DRY-EX系列、無敵百搭T恤系列、涼感舒適AIRism系列等。

「居家健康提案：AIRism首度跨足居家生活，床單新尺寸與口罩新品今秋正式登場」，先前掀起在台搶購熱潮，備受好評的AIRism床單，將在9月初新增雙人，與雙人加大新尺寸，並首度增加被套單品，提供全套的寢具需求。而AIRIsm口罩也將於10月初登台販售，宣告AIRism系列商品跨足居家生活領域。

「時尚民主化提案：聯名全系列擴大販售，無距離享受高端時尚」，今年秋冬Uniqlo U與INES DE LA FRESSANGE聯名系列，擴大10倍店數展開，全台店舖都化身貨品齊全的旗艦店，擁

有聯名系列變得更容易。

「新售價提案：精選百款商品調降至更好入手的新售價」，提供新價格讓消費者好入手，包含全系列牛仔褲、防風雨外套、洋裝到配件等單品，將1490元調降到1290元，2490元調降到1990元。

「貼心尺寸提案：童裝160cm全台開賣，擴大尺寸新選擇」，許多親子消費者反應，青少年因正值成長期，成人服裝對於青少年而言過於成熟，UNIQLO為此開發160cm新尺寸，提供青少年與身型嬌小的成年人，更多的尺寸新選擇。