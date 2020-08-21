有「國民妖精」之稱的41歲南韓女星李孝利，日前在綜藝節目《玩什麼好呢？》中組成男女混聲團體「SSAK3」再度出道創下佳績，也讓她人氣再度暴漲。這兩日她受邀登上時尚雜誌封面，不僅大秀美背、結實的身材曲線也一併看光光。

繼實境節目《孝利家民宿》、《Camping club》後，李孝利今年再度接下綜藝節目《玩什麼好呢？》主持人，並與劉在錫、Rain共同組成限定三人團體「SSAK3」，並推出多首復古單曲，登上各大音樂排行榜第一名。接下來還將與嚴正化、Jessi、華莎組成強勢姊姊女團「退貨遠征隊」，令粉絲們十分期待。

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而近日再度爆紅的李孝利，也登上雜誌封面《VOGUE》9月號封面，為高級鐘錶蕭邦錶展現一系列夏日穿搭。只見她畫著俐落的妝容，搭配多套造型，其中一套西裝外套裡只穿內衣，大秀美背、事業線與結實曲線，展現姐姐霸氣女人味，又帥又性感的造型再度得到網友一片倒的好評。

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