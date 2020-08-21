一年一度的七夕情人節將至，怡麗絲爾首次推出七夕限定包裝的加大版化妝水、乳液組合，以美花朵和喜鵲為包裝設計靈感，搭配手繪剪影風插畫，細緻描繪出滿滿的七夕浪漫氛圍！
傳說喜鵲原是天宮的仙鳥，於每年農曆七月初七，牛郎織女跨越銀河相會之日，就是拜喜鵲們搭成的「鵲橋」所賜，得以牽起幸福的橋樑。今年怡麗絲爾特別於七夕情人節限定隆重推出「彈潤保濕水T2、彈潤保濕乳T2加大版的花映鵲影組Ⅱ」，包裝是手繪剪影風格的喜鵲和花束，滿滿的浪漫氛圍太應景！
怡麗絲爾以最先端的膠原蛋白科技，堅持從早晚保養開始，讓女性擁有由內而外澎到幸福的美肌。本次七夕限定組的彈潤保濕水、彈潤保濕乳含膠原蛋白GL、肌醇CP複合成分為肌膚注入源源不絕水潤感，從肌底開始澎潤緊緻；WTCS水芹萃取精華修護肌膚凹陷不飽滿，賦予肌膚如獨立筒床墊般細緻柔嫩且張力均勻的彈力；有效美白成分m-傳明酸抑制黑色素過度堆積，全面提升肌膚透明感。
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