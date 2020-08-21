燒不盡的森林野火、洪汛肆虐、破紀錄的極端高溫…，環境失衡造成大自然反撲。還有全球都無法倖免的新冠肺炎陰霾，至今持續對每個人的日常生活造成影響。隨著後疫情時代的到來，各界紛紛聚焦於「環境永續」議題，提出具體辦法落實環境保護，期待還給地球純淨的未來。

agnès b.在品牌創立之初，即致力於實踐環保理念。Agnès女士保留大部分的服飾在法國本地或歐洲生產製作，盡可能減少因為航空運輸造成的碳排放量，以及後續引起的溫室效應影響；在服飾製程中，更將化學合成物質的使用量減至最低，降低對人體健康與環境的危害。另外，Agnès女士於2003年進一步成立TARA海洋科學考察基金會，購入TARA雙桅縱帆船航行於全球海域，研究海洋面臨的生態威脅，對於氣候變遷帶來的影響。

回收安全氣囊創意再造 b. green! 環保托特包系列（圖／品牌提供）

多年以來，agnès b.持續不斷探索各種愛護地球的方法，落實於產品製程與設計中。今年秋冬，Agnès女士將廢棄舊車中未使用過的安全氣囊和安全帶，加以回收改造，推出一系列創意獨具的環保托特包。由於安全氣囊原本的形狀、顏色與縫線，隨車輛型號而各不相同，Agnès女士特別保留其原本樣貌，讓每一款環保再造托特包都是獨一無二。