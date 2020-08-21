UNIQLO於今日正式宣布邁入來台10周年新里程！UNIQLO 2020秋冬系列以「永續城市」為主要概念，呼應當下人們的生活新型態，更加經典耐穿，具有美學的合理性；更具有友善環境的永續意識，極力減少服飾生產對環境所帶來的影響，整體設計更加精緻、面料更為舒適、甚至再提升質感，以LifeWear為更加永續以及美好的明日做出貢獻。

1. 進化機能隨型：機能至上，應對氣候驟變仍能保持舒適自在

此系列以出色的機能性結合活潑的街頭設計，強化都市生活風格。輕巧且便於行動的「輕量BLOCKTECH防風雨抗UV大衣」適合台灣多變天氣，即便是溫差劇烈變化或天氣轉變時依舊能夠保持舒適。兼具保暖機能與時尚外型的「Hybrid羽絨大衣」，不但拉鍊細節上皆有所進化，也易於跟其他風格單品如刷毛外套或特級極輕羽絨服做搭配；全新「防風毛絨刷毛外套」採用了禦寒保暖的防風膜材質，為戶外出行機能更加進化。

UNIQLO 10周年推3大永續城市設計 必收時尚羽絨、雪紡洋裝（圖／品牌提供）

2. 工匠精神高品質：永續意識，有機色調X現代感版型 實現自由跨界生活

回收利用、升級再造、減少浪費和充分利用資源對社會永續發展至關重要，以有機蔬果色調為基底，搭配增加材質磅數與加大版型，打造出更具現代化的質感中性風格。經典「毛絨刷毛外套」首次使用再生聚酯纖維製成，更具有永續意識；「毛呢外套」以及「超柔棉府綢上衣」以70年代的巴黎學院風為靈感，打造出饒富復古趣味的現代風格，為了滿足消費者工作與生活界限逐漸模糊的新常態生活需求，特別推薦「法蘭絨格紋襯衫」搭配 2WAY延展進化的「SMART 九分褲」，兼備正式感的外觀與舒適的質感，自由實現跨界的有型生活。

UNIQLO 10周年推3大永續城市設計 必收時尚羽絨、雪紡洋裝（圖／品牌提供）

3. 實用美學設計：精益求精，簡約美學打造隨心搭配的質感雋永風格

UNIQLO 10周年推3大永續城市設計 必收時尚羽絨、雪紡洋裝（圖／品牌提供）

本系列優先以立體線條材質，完美體現實用美學設計精神。優雅的「女裝Joy of Print雪紡領結長雪紡」和「女裝細褶長裙」結合了奢華質感面料和精湛製衣技術。高科技3D無縫針織手法的「3D針織棉質洋裝」，一體成形設計更貼合身型；以精湛編織技術製成的「精紡美麗諾圓領毛衣」與「雙面織紋連帽大衣」可搭配飄逸的細褶長裙，以豐富明亮的色彩，打造出隨心搭配的質感雋永風格。