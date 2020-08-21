大陸女星Angelababy（楊穎）與黃曉明結婚後育有一子「小海綿」，出道多年的她以絕美混血外貌受封大陸85後四大花旦之一，五官深邃、身材纖瘦，是許多人心目中的辣媽女神。近日，她的工作室曝光一系列海灘寫真，身穿中空裙的她再現無敵螞蟻腰引發熱議。

寫真中，只見Angelababy自在漫步海灘，她穿上來自喬治亞小眾品牌MACH & MACH 的緊身連衣裙，馬甲式的胸衣組合上蓬鬆公主袖，看起來格外貴氣，低胸設計讓她小露酥胸，背後更有鏤空的美背設計，配上同色系包臀短裙，讓她骨感的身材看起來更性感，尤其一雙修長白皙大長腿，腰臀比堪稱完美。

Angelababy中空裙秀螞蟻腰 一轉身整片美背鏤空（圖／摘自微博@杨颖工作室）

Angelababy就連在髮型上都下了功夫，以招牌的浪漫長捲髮出場，隨意散落超嫵媚，搭配上凹凸有致的身材，宛如真人版公主，唯美造型一曝光就廣受好評，讓廣大粉絲們看了直呼：「仙女範兒滿分」、「鼻鼻超美」、「Angelababy越來越好」、「當我遇到baby的瞬間就是俗話說的一見鍾情」等。

Angelababy中空裙秀螞蟻腰 一轉身整片美背鏤空（圖／摘自微博@杨颖工作室）