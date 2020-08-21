七夕情人節即將來臨，這次Jo Malone London精心打造高貴典雅英式花店，使用各種優美的花卉，呈現端莊英倫氣質，搭配專屬經典香氣製造出屬於你與Jo Malone London的英式浪漫節日，讓你禮物與心意一次搞定，絕對是情人節送禮表達愛意的最佳選擇！

本次推出兩種七夕限定浪漫情人寵愛獻禮，第一種「情人節限量禮盒」只要購買100ml香水再加任一件商品即可獲得，讓花藝師幫你把香水包裝到精緻的花盒裡，送禮絕對不出錯！第二種「情人節限定花束」全台專櫃購買任一品項即可獲得，準備了Jo Malone當禮物已經夠暖，再加上一束花絕對能讓對方感受到你的用心！

「情人節限量禮盒」指定櫃點：8/22-23台北新光三越A4 、新竹巨城、高雄漢神巨蛋；8/23-24台中新光三越、台南新光三越西門。（圖／邱映慈攝影）

「情人節限定花束」8/22-23於台北新光三越A4、新竹巨城 、高雄漢神巨蛋服務；8/23-24於台北101、新光三越A8、台北忠孝sogo、台北復興sogo、台北新光南西、台北新光天母、台北微風、板橋大遠百、桃園遠東sogo、台中新光三越、台中中友、台南新光三越西門服務。（圖／邱映慈攝影）

如果男生要幫女生挑香水，那麼選擇最經典熱賣的「英國梨與小蒼蘭香水」絕對不會出錯，以清新的梨子香氣，搭配白色小蒼蘭所綻放的花香為主軸，是一個清新優雅的香味。女生要幫男友挑香水，則可以試試看「鼠尾草與海鹽香水」，以「英倫海岸」為靈感，香氣讓人彷彿置身於海邊漫步，感受到空氣中瀰漫海鹽與浪花拍打出的清新香氣。

最後還有8月限量品也不能錯過，「杏桃花與蜂蜜香水筆」小巧容易攜帶，杏桃花與蜂蜜的清甜花果香可以用於揉和其他Jo Malone的香氛或者身體沐浴系列產品，創造出意想不到的驚喜。還有限量「合歡花香水」，2次上市，都立即銷售一空，8月又重新上市，據說成份中的合歡花所散發的甜美香氣就連蜂鳥與蝴蝶都無法抗拒，香調中更混合了清爽杏桃香、微微辛辣氣息的白胡椒、柔和粉嫩的天芥菜使香氣與沉穩的樹苔香調，絕對是你送給情人或自用的最佳禮物！