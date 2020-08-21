七夕情人節即將來臨，無論有沒有情人都想在那天畫上最美的妝！今夏最流行的輕歐美風，在炎炎夏日打破框架大膽詮釋，想要擁有精緻好氣色妝容，腮紅和打亮絕對是關鍵！

Milani打亮餅早就成為眾知名美妝Youtuber們激推「不容錯過」的開架打亮產品，貝殼流沙感的壓紋，絕美的實體感，補妝時提升氣質美感加分！細柔珠光感瞬間提升透亮立體感，消除早上起床浮腫臉的好幫手，緊緻全臉突顯五官輪廓。

Milani最熱門打亮色號是#01 afterglow，細緻的白色基底打亮，讓臉上多一道乾淨細緻的光澤！（圖／邱映慈攝影）

還有高CP值、美翻的Milani經典烘焙腮紅，就是妳在尋找的那顆腮紅，一抹嫣紅，桃花瞬間綻放，讓雙頰透出渾然天成的柔和光澤，系列共六種色款，從溫柔粉嫩風格到暖橘色色調，任何膚色皆能駕馭，絕對能找到屬於自己的命定色。

Milani經典烘焙腮紅#02ROSE D'ORO表面有礦石般的紋路，可打造彷彿陽光曬後的溫暖色澤。（圖／邱映慈攝影）

Milani經典烘焙腮紅親膚高顯色，宛如天生好氣色，Milani獨特經過高溫烘烤而成，粉質如絲絨般親膚細膩，也可任意疊擦，完美貼合肌膚，讓肌膚散發個性美，其中#05號Luminoso穩居美國開架彩妝熱議度及滿意度最高腮紅之一。

Milani經典烘焙腮紅#05號Luminoso穩居美國開架彩妝熱議度及滿意度最高腮紅之一。（圖／邱映慈攝影）

Milani經典烘焙腮紅#12 BELLA BELLINI是帶金色光澤的玫瑰色腮紅，刷上腮紅同時也能為肌膚增添細緻光澤。（圖／邱映慈攝影）

Milani Strobelight耀目閃爍打亮餅在美妝討論版討論度爆表、網友超激推打亮迷必收藏！高質感打亮，讓你成為全場唯一焦點，粉質絲滑細膩、細柔珠光、極顯色打亮效果，提升全臉亮度、突顯五官輪廓。

Milani打亮色號#06 MOON GLOW也是熱門色，細緻的香檳金色，無論白肌或健康膚色都能駕馭！（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得Milani經典烘焙腮紅*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/9/3

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