張軒睿穿著FENDI拼色西裝展帥氣。（粘耿豪攝）

孫盛希平常是CHLOECHEN愛好者，穿著復古華麗洋裝展現有別於日常的性感。（粘耿豪攝）

范少勳穿著MSGM擔綱一日店長，上衣以恐怖電影為主題。（粘耿豪攝）

微風信義年度時尚盛事「信義之夜」，今年以「GLORIOUS NIGHT」為主題，找來群星站台，除了優惠加碼，更祭出派對活動，讓VIP一路買到閉館。

男星張軒睿穿著FENDI黑白拼接西裝上陣，范少勳穿著MSGM上衣以恐怖電影為主題，他說，自己超怕恐怖片，可是化身服裝設計一點都不可怕，孫麥傑則穿著DIOR化身信義之夜專屬DJ，帶來迷人樂章。

除了男星有看頭，女星也搶眼，歌手孫盛希平常是CHLOECHEN愛好者，穿著復古華麗長洋裝展現有別於日常的性感，年底即將發行新作品的她，最想挑戰平常沒有嘗試過的路線，像是嘻哈風。微風女神郭源元穿著勁裝騎乘GoShare帥氣入場，成為全場焦點。

21日晚間高級珠寶滿3萬元贈1500元，限定國際精品滿1萬元贈1000元，國際名品、服飾、時尚家居滿5000元贈500元，化妝品、香氛、流行運動滿3000元贈300元，今年更加碼祭出「單筆滿額加碼現抵回饋」只要於高級珠寶櫃位單筆購買滿3萬元現抵300元，滿30萬元現抵3000元，滿50萬元現抵6000元，滿100萬元現抵1萬5500元。

微風信義館內涵蓋時尚、精品配件包款、精品鞋與訂製婚紗與西服等，今年獨家新品及時尚單品有FENDI x MR. DOODLE、 BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA、salvatore ferragamo等品牌推出獨家包款。