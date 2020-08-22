香港女星佘詩曼（Charmaine Sheh）在1997年參選香港小姐獲得季軍而出道，2年前憑古裝劇《延禧攻略》中的「嫻妃」一角紅遍亞洲，今年更與黃曉明在民國愛情劇《鬢邊不是海棠紅》搭檔演夫妻，以自然討喜的演技備受好評。近日，她以一套性感紅紗裙造型登上時尚雜誌，畫面惹火讓粉絲們看了全戀愛。

寫真中，只見佘詩曼身穿一套「火焰復古拖尾裙」登上《NY-STYLE》第一星球雜誌，紅紗裙配上多層次花邊，看起來氣勢十足，正面的V字設計更曬出她白皙的肌膚，更襯托出優美的臉部輪廓，下半身更連一雙逆天美腿全都露，優雅穿搭一曝光就好評不斷。

佘詩曼紅紗裙V字開胸下秀美腿 成熟韻味辣翻（圖／摘自微博@NY-STYLE第一星球）

今年45歲的佘詩曼保養得宜、身材火辣，始終維持緊緻體態，擁有年輕靈魂的她更時不時就會在IG上分享自己的穿搭美照，過去她更曾自創唇膏品牌「Sh lipsticks」，也與運動品牌 Gourami 合作推出泳裝，堪稱女神界的商人。

佘詩曼紅紗裙V字開胸下秀美腿 成熟韻味辣翻（圖／摘自微博@NY-STYLE第一星球）