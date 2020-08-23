31歲香港女星陳靜（DaDa Chan）過去以廣告模特兒出道，面貌姣好、擁有E奶身材的她也發揮自身優勢，後續接演不少情慾片打造知名度，不過後期她開始封奶，在2013年憑《低俗喜劇》「爆炸糖」一角，奪下第32屆香港電影金像獎最佳女配角肯定，此外，陳靜更獲得美國電影網站《TC Candler》選出2012年全球最美100張面孔的第44位。

身材豐滿的陳靜向來作風洋派又大膽，雖然近年刻意封胸，卻也藏不住她的好身材，近期她在Instagram上公開一系列黑白街拍，讓粉絲們大飽眼福，只見照片中，她身穿黑色的低胸透視連體衣，不僅內衣的輪廓清晰可見，完美S曲線及纖腰更是一覽無遺，她更刻意不穿好下半身的抽繩長褲，畫面相當惹火。

在 Instagram 查看這則貼文 dadachan（@dadachan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 15 日 下午 10:19 張貼

陳靜傲人的E奶導彈在胸前呈現出完美的八字深溝，澎湃上圍及事業線效果實在太震撼，讓粉絲們看了紛紛回應：「太正」、「好瘦」、「噴鼻血」，更有暖心粉絲給予鼓勵：「加油！我們期待你更多電影作品，妳是一位很棒的出色演員，加油加油支持妳！」

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