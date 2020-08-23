「北一女神」蔡瑞雪的父親是台灣人，媽媽則是烏茲別克和藏族混血，這也讓她擁有大大的眼睛和深邃的五官，是典型的西域美女。這回她為了宣傳新劇進棚拍攝MIKIMOTO時尚專題，正巧MIKIMOTO品牌大使迪麗熱巴也是西域美女，讓她覺得與有榮焉。

西域美女蔡瑞雪 詮釋MIKIMOTO珍珠的剛柔並濟主圖：「北一女神」蔡瑞雪與MIKIMOTO代言人迪麗熱巴一樣都是西域美女，擁有大眼睛和深邃的五官，佩戴同款MIKIMOTO珍珠飾品讓她感到與有榮焉。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／PRADA）

「人們都說新疆西藏出美女，迪麗熱巴真的很美，我媽媽年輕的時候也是大美女喔！」蔡瑞雪笑說，她媽媽是政大校花，追求者眾多，就連遠在師大就讀體育系的爸爸也追上門，為了打敗競爭對手，蔡爸爸卯足了全力，對蔡媽媽呵護備至，不僅每天接送上下學、在宿舍門口站崗，後來還改信伊斯蘭教，終於打動芳心抱得美人歸。

「北一女神」蔡瑞雪佩戴MIKIMOTO珍珠飾品，展現女人柔中帶剛的時尚風情。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／PRADA）

蔡瑞雪透露，西域女子剛柔並濟，個性豪爽又堅強獨立，因此很難追，當年蔡爸爸就吃了不少苦，刮風下雨出勤接送不喊累，乖乖在宿舍站崗好幾個小時，若沒有體育系主修體操的好體力，早早就打退堂鼓了，「不過西域女子只要動了真情，就是柔情似水，一愛就是一輩子！」

蔡瑞雪佩戴MIKIMOTO珍珠新品入鏡，珍珠看似柔美，其實就像西域女子一般柔中帶剛，溫婉女人味又不失個性，其中不乏迪麗熱巴詮釋MIKIMOTO形象照中出現的同款商品，例如MIKIMOTO Jeux de Rubans系列珍珠串鍊和Boucle Precieuse系列珍珠串鍊，可當項鍊或手環佩戴，可自由變化出各種時尚風情。

MIKIMOTO珍珠鑽戒，日本Akoya珍珠直徑約7.75mm ，約6萬元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO珍珠鑽戒，日本Akoya珍珠直徑約3.50mm至3.75mm，約5萬3000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO Jeux de Rubans系列珍珠串鍊，日本Akoya珍珠直徑約7mm，約28萬8000元。（MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO珍珠手環，日本Akoya珍珠直徑約7.75mm，約8萬2000元。（MIKIMOTO提供）